Video: el ataque de furia de un juez contra un motociclista

Un escándalo se produjo en Tucumán luego de que viralizaran las imágenes del ataque de furia de un juez de Familia contra un motociclista.

El hecho ocurrió en la tarde del viernes en la ciudad de Yerba Buena, y en las imágenes se puede ver al magistrado cuando agrede verbal y físicamente a un joven motociclista.

De acuerdo a la denuncia de la víctima, el agresor sería el juez Orlando Velio Stoyanoff Isas, a cargo del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones. Los hechos se desencadenaron tras un incidente vial en el que el motociclista habría impactado contra la camioneta del supuesto juez que inmediatamente se bajó a increparlo.

En las imágenes se ve cómo el motociclista intenta evitar y escapar del agresor que le tira varias patadas. Al no poder alcanzar al joven, el agresor tomó su motocicleta y la golpeó contra el pavimento.

"Me dijo que le iba a hacer daño a la moto y también a mi. Luego me gritaba que corra, que yo no sabía quién era él y con quién me estaba metiendo", declaró la víctima.