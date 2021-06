Organizó una fiesta clandestina y los invitados le robaron las joyas de su madre

Una mujer organizó una multitudinaria fiesta clandestina en su casa y lo que creyó que iba a ser jolgorio y diversión terminó siendo un dolor de cabeza multiplicado ya que los invitados le robaron valiosas joyas que eran de su madre y tuvo que reconocer que el robo había ocurrido en ocasión del festejo ilegal.

La tristemente célebre protagonista de esta historia es Fernanda Doro, una mujer que vive en la cuidad cordobesa de Morteros y que puso su vivienda para una fiesta clandestina que se vio desbordada de gente. Hasta ahí no hubo mayores problemas, pero cuando se percató de que le faltaban las joyas de su madre tuvo que salir a denunciar.

El mal momento fue doble para la mujer porque por un lado violó la normativa vigente al organizar una fiesta clandestina y quedó expuesta públicamente y por otro perdió alhajas muy preciadas para ella más allá del importante valor material.

“Fui a la habitación donde tengo mis efectos personales y en una caja donde contenía el collar y los anillos, estaba vacía, uno de las cosas que me robaron son recuerdos de mi mamá que ya no está con nosotros”, reconoció la mujer que hizo la denuncia de lo sucedido y se transformó en el comentario del pueblo.

"Sé que muchos de los que lo vayan a escuchar van a decir ‘bien hecho por juntarte’ porque yo sé cómo es la circunstancia que estamos viviendo. Por eso no quiero victimizarme, sé que si no me hubiese juntado esto no hubiese sucedido", reconoció la víctima del robo durante la fiesta clandestina que realizó en su casa.

Doro reconoció que en la fiesta clandestina había bastantes personas y que no podía estar controlando a todos. Además se dio a conocer las joyas que le robaron, entre las que se destacan un anillo de oro de mujer con piedras aguamarinas celestes, un anillo de oro con las iniciales (RD), un medallón de oro grabado con las iniciales (LBD) con cadena de oro y un anillo de oro y plata de mujer.