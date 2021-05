Atención: así te pueden estafar si vendes por internet

Internet y las nuevas plataformas han facilitado la venta de casi cualquier tipo de productos. En muchos casos de manera gratuita, el vendedor puede mostrar sus objetos y el comprador puede contactarse rápidamente y sin intermediarios. Pero a pesar de estas ventajas, también han crecido las estafas de las que nadie parece estar exento.

Cintia fue protagonista y casi víctima de un delito. Hace una semana publicó en el sitio de de Facebook, Marketplace, la venta de un par de sillones a $18 mil en Bermejo, Guaymallén. A los pocos días, un hombre se comunicó interesado.

"Me dijo que no podía pasar a buscarlos pero que quería señarlos para que no se los ofreciera a nadie", contó la mujer.

El chat con el supuesto comprador

Por esto, el interesado aseguró que iba a depositarle la mitad del costo, es decir $9 mil, y cuando pudiera retirarlos abonaría el resto.

"Los sillones estaban en la casa de mi suegra y le llamé para decirle que no los mostrara más que había alguien interesado y que me había pedido los datos bancarios para realizar el depósito. Fue ella quien me alertó y me dijo que tuviera cuidado porque a una vecina la habían estafado con la misma modalidad, la de mostrarse interesados y decir que iban a depositar una parte del dinero", relató.

el comprobante del falso depósito

De acuerdo a lo contado, la modalidad que usan los estafadores es simple. Dicen que depositaron la mitad de la suma, y luego mandan un comprobante falso por whatsapp en el cual consta la supuesta transferencia. Minutos después, el interesado llama a la vendedora, casi siempre llorando, y asegura que realizó mal el depósito y que transfirió más dinero del acordado.

En el caso de Cintia, el hombre le aseguró haberle dado $90 mil y que hizo la denuncia correspondiente. Del banco, entonces, se comunicarán con ella para revertir el depósito. Es en ese momento que un falso trabajador del banco la llama y tras una serie de preguntas le solicita todos los datos de la cuenta, con lo que les posibilitaría, después, vaciarlas.

"Como estaba alertada no di ningún dato que no correspondiera, pero actúan tan rápido que es muy fácil ser estafada", advirtió la mujer.

Frente a estas estafas, desde Seguridad piden nunca brindar datos bancarios privados por teléfono.