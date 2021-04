Secuestraron una furgoneta con 17 trabajadores golondrina en San Rafael

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) retuvo este lunes una furgoneta Mercedes Benz Sprinter que transportaba de manera ilegal a 17 trabajadores golondrina indocumentados en el departamento de San Rafael.

La información oficial indica que el vehículo circulaba sin ventanillas ni asientos.

"En el arco de ingreso a San Rafael, sobre la Ruta Nacional 143, pudimos retener este vehículo sin habilitaciones para el transporte de pasajeros y que no cumplía con ninguno de los protocolos de prevención por el covid. Además, no tenía ventanillas ni asientos, y el conductor no contaba con la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), necesaria para acreditar que es profesional para el traslado de personas", explicó Jael Julián, subdelegada de la CNRT en San Rafael.

Luego de la fiscalización, los 17 pasajeros y el conductor fueron trasladados a un predio de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), donde quedaron a disposición y a la espera de otra unidad y otro conductor con los permisos correspondientes para trasladarlos. En tanto la furgoneta quedó retenida en la playa de ilícitos que posee GNA en el arco de ingreso a la ciudad sureña.

Las infracciones que le labraron al conductor fueron las siguientes: