Fotos y videos: un gran incendio consume una fábrica de muebles en Las Heras

Un gran incendio se desató esta tarde en Las Heras, puntualmente en una fábrica de muebles y un sitio donde se fraccionaba aguarrás, lo cual alertó de inmediato a todos los vecinos de la zona.

La gran columna de humo se podía divisar desde buena parte del Gran Mendoza, y destacaba por su color muy oscuro que a veces ocultaba la luz del sol.

El siniestro se produjo en las calles Tres de Febrero y Olascoaga. Al llegar los bomberos, se encontraron con un panorama feroz: ardían textiles, maderas y también algunos químicos, como solventes y derivados de combustibles.

En consecuencia, hay al menos cinco agentes afectados por la toxicidad del humo. A las 17, una ambulancia los estaba atendiendo: algunos lograron recuperarse para volver al procedimiento. Por su parte, el propietario del galpón donde se fraccionaba aguarrás sufrió un ataque de nervios y fue asistido por médicos.

Alrededor, decenas de personas intentaban averiguar qué es lo que ocurre. El ir y venir de camiones cisterna, vehículos policiales y efectivos todavía es febril.

Lo que están solicitando las autoridades es que los curiosos no se acerquen al lugar porque no se sabe a ciencia cierta qué hay dentro del depósito. Podría existir un número no precisado de coches o -como se detalló anteriormente- algunos químicos que hacen que aglomerarse en las inmediaciones no sea recomendable. Resalta, por ejemplo, la presencia de tarros de 200 litros con aguarrás, material sumamente inflamable.

Trabaja en el lugar personal de Defensa Civil, Bomberos, Policía y ambulancias. Interviene Oficina Fiscal 5 de comisaría 16°.