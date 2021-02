"Callada, nunca más": charla con una joven abusada por su propio padre

Como en tantos otros casos, una discusión doméstica desató el nudo que ocultaba la verdad. Fue a principios de este mes. La madre de Antonella -la llamaremos así para proteger su identidad- repetía que el progenitor de la chica "había sido buen padre". Y un día la joven estalló: contó todo.

—Necesitaba sacarme esa mochila tan grande que llevé por 17 años— subraya ella en diálogo con MDZ.

Su relato recuerda al de muchas otras chicas que temen quedarse a solas con un agresor dentro de su casa. Más aún porque el sujeto, cuyas iniciales son M.R, la reconoció como hija recién cuando ella tenía 7 años y la llevó a vivir con él.

"Nos rogó que le pegáramos un tiro"

"Me siento muy culpable por lo que pasó", confiesa la muchacha todavía hoy, a sus 27, no sin cierta contrariedad. Lo que le ocurre es típico: los abusadores suelen generar ese sentimiento en sus víctimas.

Vino la discusión y "los trapitos al sol". El 11 de febrero pasado, Antonella les contó a sus tíos Andrea y Miguel lo que había padecido en su infancia. Por ahí andaba también el abusador. "Él nunca se defendió porque sabe que es verdad. Me pidió perdón adelante de mi mamá y también rogó que le pegáramos un tiro".

Antonella hizo la denuncia el 12 de febrero. El individuo se fue y desde entonces no se han vuelto a ver. "Lo que me gustaría decirles a las niñas y adolescentes es que no tengan miedo. Hablen, pidan ayuda. No dejemos que estos tipos queden impunes", cierra la entrevistada.