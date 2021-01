Policías que saludaron a Bullrich dicen que "fueron usados políticamente"

Esta semana se viralizó un video en el que varios efectivos de la Policía Bonaerense le hacían la venia a la otrora ministra de Seguridad de la Nación y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La escena -que ocurrió en Villa Gesell- despertó apoyos y discusiones, puesto que para algunos ese tipo de saludos no sería el adecuado para quien no es un superior en la fuerza, mientras que para otros se trató de una mera muestra de respeto ante una ex funcionaria. Pero en las últimas horas, un video que grabaron los uniformados agregó más variables a la polémica.

Los miembros del grupo especial difundieron un mensaje en el que comentan cuál fue el motivo que los llevó al interior del bar en el que se encontraba la referente política, quien estaba presentando un libro que acaba de publicar: "Nos avisaron que la señora Bullrich podía estar siendo víctima de algunos escraches", se oye decir al Sargento López, jefe del equipo, "y entonces nos formamos frente a ese lugar".

"La gente y los transeúntes se estaban poniendo un poco hostiles con la presencia de la doctora. Es así que, momento después, nos hacen señas de que entremos al local. Creyendo yo que había algún incidente o que alguien podría llegar a ocasionar algún problema, formo a mi equipo de trabajo e ingresamos", detalló el vocero.

Esta fue la ya famosa secuencia:

Un video grabado en una confitería de Villa Gesell y subido a las redes sociales, muestra a un grupo de 6 policías de la Bonaerense formarse para saludar con una venia a la presidenta del Pro y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. (abro hilo) pic.twitter.com/q79fgS6KWy — Pablo Sebastián GilesuD83CuDF31 (@pablosgilesok) January 23, 2021

En su alocución, López dio su versión y admitió su sorpresa: "me encuentro con que estaba todo como armado, se dieron vuelta las cámaras y la gente empezó a aplaudirnos. Ante tal situación procedimos a hacer lo correcto, como fuimos entrenados dentro de la institución policial. Se la saludó, protocolarmente como corresponde por la investidura que ejerció la ex ministra", contó el policía, que también lamentó el "uso político" que se hizo de ese registro.

Horas antes, el Ministro de Seguridad Sergio Berni se preguntó públicamente qué hacían esos efectivos en un acto político. El mensaje que grabaron los protagonistas puede interpretarse, pues, como un posible descargo: