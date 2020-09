Una mamá desapareció con sus hijos en Mendoza: este es su último rastro

Noelia Beatriz Ávila (28) llegó a su casa el 1 de febrero y le contó a su madre que se iba con sus hijos Dylan (9) y Aarón Tiziano (8) a una fiesta en Lavalle. Salió y nunca regresó. No llamó para avisar nada. No se sabe dónde está, aunque hoy se conoció un dato que podría dar un giro a la causa.

Han pasado más de 180 días de ausencia y la familia de Noelia la busca con angustia. Este jueves, en diálogo con el programa Con qué derecho de MDZ Radio, Sandra -la mamá de la chica- comentó detalles del caso. "El último día en que la vimos ella volvió del trabajo -estaba empleada en el empaque de tomates- y dijo que se iba a un cumpleaños. 'Hasta mañana', me dijo".

Por entonces, Noelia tenía roto el teléfono, pero aseguró que le iba a pedir el celular a alguna amiga y que iba a contactarse desde ahí para avisar que había llegado. "Se bañaron los chicos, se cambiaron y se fueron. No llevaron nada. Y hasta el día de hoy no se más nada de ellos", añadió la madre de Noelia.

"Tenía el ojo muy golpeado..."

Sandra está preocupada porque dice que su hija sufría violencia de género. "Dos por tres las vecinas me llamaban para informarme que su pareja le estaba pegando. Cuando llegaba yo con la Policía, él ya se había ido. La última vez ella ni podía ver porque tenía todo el ojo rojo. Me decía que no iba a volver más con él, pero se arreglaban. La última vez que la agredió fue el 28 de enero: le pregunté por qué lloraba y me respondió que 'Ariel le había pegado'", relató la señora.

Con el transcurrir de los días, se presentó una denuncia en la fiscalía y se inició una investigación.

La joven con sus hijos.

Últimos rastros

Esta semana, una clave pareció cambiarlo todo: alguien -quizá la misma Noelia- estaba cobrando un plan social en un cajero automático. Es decir que o bien ella no quiere comunicarse, o alguien se lo impide. La otra posibilidad es que algún rufián le haya quitado la tarjeta y esté cobrando en su lugar.

"El último dato que nos ha llegado es que la vieron ayer a las 19.20 cerca del Parque Nativo, en Lavalle", apunta Sandra. Y agrega que desde la fiscalía le han dicho que la pesquisa está muy avanzada. "Lo que a mí me extraña es que no me digan dónde está. No entiendo bien qué pasa", resumió Sandra.

El abogado Fernando Peñaloza está ayudando a la familia de Noelia a develar le incógnita. En contacto con MDZ, Peñaloza dio algunos consejos para encarar estas situaciones. "No está protocolizado que haya que esperar equis cantidad de horas antes de hacer la denuncia. Cuando no hay razones para entender que una persona se haya ido, la denuncia se puede hacer en forma inmediata".

