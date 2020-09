Un hombre intentó salir ilegalmente de Mendoza por Desaguadero

Este viernes, agentes de la Unidad Investigativa Covid-19 de la Policía de San Luis detuvieron a un hombre de 30 años que quería ingresar a esa provincia de forma ilegal. El infractor, que venía de Uspallata, quiso colarse por Desaguadero y fue interceptado por los agentes.

Según informó el Diario de la República, el individuo es de la Provincia de Buenos Aires y pensaba volver a su tierra, pero no cumplía las condiciones para pasar. Los informes no especifican si el problema es que no llevaba documentación o si simplemente iba caminando.

Como sea, las autoridades lo imputaron por violación del artículo 205 del Código Penal, que sanciona a quienes no respetan las normas sanitarias que se aplican para combatir la ola de contagios de coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia -y solo del lado mendocino- se han labrado más de 8000 actas de este tipo y se han detectado más de cien fiestas ilegales. El límite interprovincial es uno de los focos en los que suelen detectarse comportamientos ilegales, especialmente en los bordes que Mendoza comparte con San Juan y San Luis.