Mató a sus hijos mientras dormían y confesó el crimen en una carta

Celeste V. tiene 23 años y asfixió a sus dos hijos con una almohada mientras dormían. O los envenenó, todavía no se sabe con certeza. A efectos legales, da más o menos lo mismo: los nenes murieron. Cuando llegó la Policía a la casa de la mujer, en la calle 127 del Barrio Kennedy (Berazategui, Provincia de Buenos Aires), ella no negó el hecho. Es más, les entregó a los efectivos una carta de su puño y letra donde confesaba los asesinatos y se quejaba de la violencia de género que habría ejercido su pareja.

¿Qué dice la carta? Hay que tener una dosis de coraje para leerla. A la fiscal Gabriela Matteos le tocó hacerlo casi antes que nadie. “Yo quería -anotó Celeste- estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones (...) Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”, reza el escrito. Luego Celeste explica cómo se siente frente al resto de las personas. Afirma ser "débil" y que no soporta mucho tiempo "las burlas de la gente".

Una de las primeras versiones indica que la detenida podría tener antecedentes psiquiátricos. "Yo no pude reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdoname (sic) por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios. Te amo”, cierra la carta. Se investiga si la escribió antes o después de ultimar a los críos.

Una imagen de la carta.

Por estas horas, agentes de la Comisaría 4ª de Berazategui intentan dar con la ex pareja de la presunta asesina. Habrá que hacer pericias para revelar si sufre algún tipo de trastorno y si efectivamente padecía maltratos. En caso de que la Justicia encuentre culpable a Celeste, podría enfrentar una pena de prisión perpetua.