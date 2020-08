Desaparición del empresario: así era el vínculo con la familia acusada

El empresario Diego Alfredo Aliaga (51) desapareció el 28 de julio, cuando estaba por ir a ver unas propiedades que había adquirido junto a su socio Diego Barrera (50) en Rodeo de la Cruz (Guaymallén). Después, la familia recibió un llamado en el que una voz solicitaba un millón de dólares por la liberación del empresario.

Nadie sabe su paradero. Tampoco si está vivo. Al inicio de la pesquisa, Barrera -el socio- declaró como testigo: la Policía quería reunir información para conocer qué podía haber pasado con Aliaga. Por eso desde el comienzo se optó por la carátula "secuestro extorsivo". Aunque tras las últimas averiguaciones no se puede descartar ninguna hipótesis.

En tanto, la investigación del fiscal federal Fernando Alcaraz sigue avanzando. Y con datos elocuentes: la última vez que lo vieron, Aliaga salió de su casa en Palmares en una camioneta. Fue esa misma camioneta la que volvió cuando el destino del empresario ya era un misterio. Claro que -según las cámaras de seguridad- el conductor que entró al barrio privado de Godoy Cruz al mando del vehículo era otra persona. Nada menos que el socio, Barrera.

¿Por qué fue a la casa de Aliaga? ¿Y por qué justo en ese vehículo?

Cómo era la sociedad

Desde el entorno de Aliaga dicen que Barrera "se acercó a proponer algunos negocios" hace alrededor de un año. "No sabemos bien de qué asuntos se trataba", deslizó un pesquisa en diálogo con MDZ.

Aliaga pudo haber visto "algo que no debía"

Por eso una de las teorías que manejan los efectivos de investigaciones es que surgieron desavenencias entre los hombres. Aliaga puede haber visto "algo que no debía". O no estuvo de acuerdo con algo. O quería abrirse de una movida que no le gustaba.

Barrera, de hecho, tenía algunos antecedentes que lo complican, como denuncias por amenazas y robo agravado. Y su familia también era parte de los negocios: se conjetura que se manejan 'en equipo'; por lo que por precaución -y hasta que termine de aclararse el panorama- se decidió la detención de Barrera, su pareja y sus dos hijastros, que fueron capturados anoche en el Dalvian.

"Toda la familia de Barrera participa de distintas operaciones económicas. Él es solo la cara visible de los negocios", comentó a este diario una fuente.

Ahora los detenidos tendrán que declarar. Esta vez lo harán como imputados, no como testigos. Desde luego que sobre ellos, como sobre todo ciudadano, gravita el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Si la hipótesis de la pelea entre socios gana terreno, la llamada pidiendo dinero por un supuesto secuestro habría sido una falsa pista, destinada a distraer a los investigadores. Pero eso todavía está por verse.