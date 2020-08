El conmovedor mensaje de vecinos que se hartaron de la inseguridad

Al papá de Pablo Pérez lo mataron durante un robo a fines de los 90. "El primer impulso es agarrar una ametralladora y romper todo", admite él. Sin embargo encontró otras opciones. Esta semana, de hecho, se volvió viral un cartel que colgó junto a La Plata Solidaria, la organización con la que trabaja. "Acá no llamamos a la Policía, acá tratamos de ayudarte", reza el mensaje. Debajo de esa frase hay una visión alternativa sobre la inseguridad.

"Si seguís así terminás lastimando a alguien, muerto o preso", termina el texto que cuelga de los postes en distintas esquinas platenses. Pérez explica: "como en otros lugares del país, acá en el Gran La Plata, en Berisso y Ensenada tenemos pibes que con esto de la pandemia se han quedado sin escuela, y no hay clubes de barrio. ¿Qué hacemos entonces? Proponerles un ámbito donde sepan que ellos importan, que son parte de algo".

El mensaje ofrece a los jóvenes alimentos para ellos y sus familias, más cursos gratuitos para convertirse en tatuador, peluquero o reparador de celulares. "A cambio, ellos tienen que entregar las armas -se les paga por el canje, porque lo hacemos a partir del programa oficial de desarme- y lo más importante: tienen que colaborar con los comedores y merenderos a los que se integran".

Respuesta de los pibes

Pablo dice que la idea surgió hace unos 10 días. Y la respuesta ha sido impresionante, sobre todo entre gente de entre 13 y 19 años. "Pusimos este tipo de mensajes en nuestro estado de Whatsapp y enseguida empezaron a llegar consultas. A veces son tímidos...pero te das cuenta de que hay ganas de salir".

"Si no cambiamos la mirada, no habrá patrulleros que alcancen"

La oferta de cursos salió de una suerte de "estudio de mercado" que hizo la organización entre la muchachada. "Enseguida el curso para ser tatuador picó en punta. Y mirá si no se podría armar algo todavía más organizado con microcréditos para que los pibes pudieran comprar sus herramientas de trabajo".

Pérez aclara que no es ingenuo ni voluntarista. "Sabemos -matiza- que con esto no vamos a resolver toda la inseguridad. Igual hacemos algo concreto, palpable, para cambiar las cosas. Si cagamos a trompadas al pibe o le pegamos un tiro...¿qué va a ser de nosotros? Yo tengo dos hijas hermosas, ¿cómo les voy a explicar? ¿Ese es el mundo que les dejo? Si no cambiamos el chip, no va a haber cámaras de seguridad ni patrulleros que alcancen".