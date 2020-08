Desaparición de Facundo: la familia acusa a "espías" y a un periodista

Me he enterado de que viajé en helicóptero, de que comí asados en lugares y con gente que no conozco y mil delirios más... pero sin dudas este el mejor capítulo de la novela: Jaime Stiuso trabaja bajo mis órdenes. La verdad es q los espías ya no son lo q eran, me lo descubrieron. pic.twitter.com/sPMIn7GrcO