Clausuran el Club Deportivo Guaymallén tras el asado del fin de semana

View this post on Instagram

Este es un momento clave que nos muestra que el club tuvo y aun tiene una clase dirigente lu00facida y comprometida con esta realidad, movilizada y peleando por mantener el club esperando su plena apertura, los integrantes de este club, socios, dirigentes, ex dirigentes y amigos dedican tiempo y no ahorran sacrificio con un amor y esmero admirables, pronto veremos los resultados y saldremos de pie de esta pandemia, y fortalecidos todos juntos. Todos juntos, con semejanzas y diferencias, pero todos juntos. Como quedo demostrado hoy. Esta Comisiu00f3n Directiva agradece la colaboraciu00f3n realizada hoy se movilizu00f3 a toda la masa societaria del club, sin ninguna distinciu00f3n confluyeron todos y fueron parte de esta cruzada realizada para ayudar, desde ya muchas gracias COMISIu00d3N DIRECTIVA CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL GUAYMALLEN ud83cuddedud83cuddfa