Video: un nene defendió a su mamá a las trompadas de un ladrón

Un nene de cinco años defendió a su mamá a las trompadas de un delincuente que la atacó para robarle el celular. El hecho se registró en la ciudad de Córdoba y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La mujer contó que el chico reaccionó de esa forma porque es el tercer robo que presencia. "Mi hijo entiende lo que hizo", explicó la mujer en diálogo con TN.

Analía, la víctima del robo, contó que el domingo al mediodía salió de su casa para visitar a una vecina. Solo llevaba una torta y el celular dentro de la campera.

#AHORA uD83CuDDE6uD83CuDDF7 #CORDOBA Le quisieron robar a una mujer y su hijo de 5 años la defendió - #BuenMartes uD83CuDFA5 pic.twitter.com/ua8kx61srY — Infomedia uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Infomedia24hrs) July 21, 2020

"Cuando estaba esperando a que me abrieran la reja apareció un sujeto de atrás. Me dijo que le diera el celular porque si no me iba a pegar un tiro", relató la mujer que, al ver que el atacante no tenía un arma, se aferró a sus pertenencias y se resistió al robo.

Fue en ese momento cuando el niño de 5 años se avalanzó sobre el ladrón y comenzó a golpearlo para que suelte a su mamá. Alertado por los gritos, el esposo de la víctima corrió a socorrerla. "No pudo alcanzar al hombre que me estaba atacando porque se tropezó y cayó. Estamos cansados de querer hacer justicia por mano propia, pero no nos queda otra", se lamentó Analía.