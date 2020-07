Denunciaron por robo al hermano de Dybala: "Fue una cosa de borrachos"

Tras superar el coronavirus, el futbolista Paulo Dybala volvió a ser noticia por una cuestión no relacionada a su trabajo ya que su hermano Gustavo fue denunciado el domingo pasado por el robo de un auto en Córdoba.

La denuncia fue realizada por un vecino de Laguna Larga, quien había asistido a un bar de la ciudad y cuando salió no encontró su vehículo. "Me desesperé y al rato vi que llegaba un grupo de personas en mi auto, frenaron bruscamente ante mi sorpresa, ya que no entendía lo que había pasado", describió a la prensa local, Walter Nievas.

Nievas, víctima de la situación, quedó sorprendido al percatarse de quien había sustraído su auto. "Veo que bajaron Gustavo Dybala, que era el que manejaba, otro muchacho que en el pueblo lo apodan Maicena y un tercero. Dybala venía en un estado de ebriedad absoluta y no sé si tenía alguna otra sustancia", detalló.

El hombre no lograba salir de su asombro y acudió a la comisaría a contar lo sucedido, pero no le quisieron tomar la denuncia. "Se bajaron del auto riéndose y se fueron. Yo en la desesperación fui a la policía a hacer la denuncia, ya que no sé qué podrían haber hecho con el auto, si lastimaron a alguien o si chocaron a alguna persona, pero no logré que me tomaran la denuncia", contó Nievas.

Ante esta negativa por parte de la Policía, Nievas regresó a su casa, trató de tranquilizarse y este lunes asistió a la comisaría con su abogado y finalmente le tomaron la denuncia contra Gustavo Dybala, con quien no tiene "ningún tipo de relación" y aseguró que no lo ve "casi nunca".

"Si yo le hubiera tocado el auto a Gustavo Dybala, hoy estaría en la cárcel Bouwer. Me rompieron el tambor del levantavidrios. El arranque no funciona bien, como si lo hubieran forzado. Quiero que se hagan cargo del daño que le hicieron a mi auto y que esto no vuelva a ocurrir", cerró Nievas.

La respuesta de Gustavo Dybala no tardó en llegar y fue a través de un mensaje de Whatsapp que le envió a Nievas, argumentando que todo había sido una "cosa de borrachos" y que lo sucedido no era para que lo denuncie, además de pedirle disculpas.

El hermano del delantero de la Juventus ya había trascendido en los medios este año cuando en marzo regresó de Italia y no guardó la cuarentena obligatoria, situación que quedó aún más expuesta al dar positivo su hermano Paulo.