Femicidio: apareció muerta la joven que era intensamente buscada

Rocío Magalí Vera, la joven de 14 años que se encontraba desaparecida desde el sábado a la noche, apareció muerta en un baldío este lunes en la ciudad santafesina de Reconquista.

La información preliminar indica que el cuerpo de la adolescente fue encontrado sin ropa y con algunas prendas tapando su cabeza ayer a las 18 por un hermano suyo, que enseguida dio aviso a la Policía.

El domingo, la Comisaria 2° de Reconquista emitió un pedido de averiguación de paradero por fuga de hogar a pedido de Nilda Valenzuela, la madre de la adolescente. La mujer contó que el sábado la joven se fue con su novio, quien la iba a llevar a la casa de su padre.

La mujer dijo que "la llamó el padre de su hija para decirle que Rocío se fue con E. G., de unos 30 años, a una casa en el barrio Carmen Luisa donde se juntan siempre y que a esa casa le dicen Santa Rita". Pero cuando la fue a buscar, ya no estaba más en ese lugar y "un joven le contó que ya Rocío no se encontraba más y que no sabía para dónde fue".

La peor noticia, Rocío Magalí Vera estaba desaparecida desde ayer en Reconquista, Santa Fe. Tenía 14 años, la mataron y tiraron su cuerpo en un baldío. Hasta cuando vamos a aguantar!! Basta de femicidios!! paren de matarnos!!. QEPD RocíouD83DuDE11uD83DuDC9C#NiUnaMenos pic.twitter.com/zYbaatKFaM — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) July 13, 2020

Respecto a la causa de la muerte, el fiscal a cargo de la investigación sostuvo que "el cuerpo tiene signos de haber padecido la acción de un tercero, es decir, evidentemente se está en presencia de un hecho doloso y que estamos investigando".

"Yo me he reunido con los familiares, le hemos dicho esto, se hizo presente la jueza de Menores Griselda Delbón, porque teníamos algunas pistas de la participación de personas mayores y menores. En este momento hay una persona menor que está aprehendida, presumimos que con alto grado de probabilidad que pueden estar implicadas más personas", agregó el fiscal, quien agregó que hay que esperar la autopsia para saber si la joven estaba embarazada como sostienen sus familiares.