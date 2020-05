Pastor evangélico le envió video porno a una feligresa

Recientemente ingresó a la comisaría 9° de Catriel (Río Negro) un caso que dejó a los oficiales con los ojos como platos. Una feligresa denunció que su pastor le había enviado un video porno en el que se lo veía masturbándose.

El mensaje llegó por Whatsapp, luego de un diálogo de la denunciante con el pastor Polo Cerda. Tras un intercambio relacionado con la fe y la Salud, a las 2.25 llegó un material que parecía alejado de los preceptos divinos.

"Teóricamente, yo envié el video", se ataja el pastor en un comunicado posterior que difundió La Mañana de Neuquén. "Pero aseguro que no lo envié a esa señora, y nadie lo enviaría (...) Pido disculpas”.

"Cuando al otro día me levanté para preguntarle a ella cómo estaba, me encontré con esto", insiste el pastor en el mensaje. "La verdad es que ella no me provocó. Es imposible que yo haya mandado eso conscientemente", la embarra el hombre al final.