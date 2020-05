Quién es "Pipi", el docente detenido por pedofilia

Adrián Rowek, el profesor de 50 años que fue detenido este martes a la madrugada en el barrio porteño de Villa Devoto cuando estaba en la cama con un alumno de 14 años, se negó a declarar y seguirá detenido por los delitos de grooming y suministro de pornografía infantil agravado por ser menor de 13 años la víctima.

La investigación contra el maestro de Lengua de la escuela pública primaria número 23 Abel Ayerza se había iniciado a partir de la denuncia por acoso sexual que hicieron los padres de otro estudiante, de 12 años de edad.

A pesar de la conmoción, la noticia sobre su arresto no fue recibida con sorpresa dentro de la comunidad educativa. "A mí nunca me cerró su personalidad", dijo a Clarín el papá de un exalumno del colegio. "Siempre fue el maestro seductor, carismático y entrador. Estoy convencido de que este caso de hoy no es el primero ni en el segundo", agregó.

EL PEDÓFILO ESTE SE LLAMA ADRIÁN ROWEK, fue profesor mío en 5to año del Colegio Nacional de Buenos Aires. Está 100% confirmado el hecho, caso contrario no escracharía. Dio clases 7 años en la Escuela primaria NRO 23 junto a otra profesora, quien confirma que él es el detenido. RT pic.twitter.com/c3i1v7n5Qn — Nesco (@NicoTorn1) May 5, 2020

"Se diferenciaba del resto de sus colegas por la manera en que tenía vínculo con los chicos, a los que les prestaba películas, libros y, así, se convertía en el ídolo de todos", completó el hombre. Según su relato, el imputado siempre parecía encontrar momentos para estar a solas con sus alumnos. Por eso, recordó que le advirtió a su hijo que "no tuviera una relación tan amistosa con él. No me parecía correcto que se comportara así, me hacía ruido".

Alumnos de Rowek también lo escracharon en redes sociales, donde lo acusaron de "excederse en la confianza" y siempre buscar alguna excusa para estar a solas con sus alumnos en su departamento.

El docente, fanático del fútbol y "racinguista de corazón", como él mismo se definía en sus redes sociales, tiene 50 años y es hermano de un reconocido baterista que incursionó por bandas de rock como Rata Blanca y V8.

La fiscal a cargo del caso, Daniela Dupuy, quiere que Rowek quede preso pero no en su casa. "En tiempos de cuarentena es difícil mandarlo a Devoto, por eso se está pensando, momentáneamente, enviarlo a un hotel de los que el Gobierno de la Ciudad destina a los que llegan del exterior y deben hacer allí el aislamiento social obligatorio", precisó una fuente del Ministerio Público Fiscal.

Mientras se espera la declaración en Cámara Gesell de los dos chicos víctimas del docente, la fiscalía no descarta que haya más víctimas. La causa se tramita en el Juzgado del Fuero Penal y Contravencional de Faltas N° 21, a cargo de Cristina Lara, quien hizo lugar al pedido de allanamiento y detención del imputado.