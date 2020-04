Una mujer le dio una paliza a su pareja por una supuesta infidelidad

Una mujer experta en artes marciales le propinó una brutal paliza a su pareja tras descubrir una supuesta infidelidad. El hecho se registró en una vivienda del barrio de City Bell, en la ciudad bonaerense de La Plata.

Según trascendió, la joven es experta en taekwondo y convive con su novio desde hace varios años. En medio de la cuarentena, la mujer tomó el celular de su pareja y, al revisar sus redes sociales, descubrió una supuesta infidelidad de parte de él.

Fue entonces cuando la mujer lo confrontó y le propinó una brutal paliza. El episodio culminó con ambos en la comisaría. El hombre se encontraba sin remera y con marcas en varios lugares del cuerpo. La mujer aceptó que lo había golpeado y explicó que lo hizo porque "mintió y me engañó con la ex". "No sé controlarme y más sabiendo takwondo", se justificó la joven.

El hombre agredido, por su parte, dio su versión de los hechos en diálogo con el diario El Día. "Yo estaba acostado y en un momento ella me agarró el teléfono celular y me empezó a revisar la cuenta de Facebook. Traté de calmar la situación, pero me empezó a pegar trompadas en la cara, cachetadas, me arañó en los brazos, manos y torso, me mordió la mano y el hombro izquierdo, me dio patadas y me pegó con una llave como si fuera un látigo“, detalló el hombre sobre la paliza recibida.