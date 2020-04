Acusó a su novia médica de contagiarlo de coronavirus y la asesinó

Un enfermero italiano (Antonio De Pace, de 28 años) admitió ante los fiscales que asesinó a su novia, la doctora Lorena Quaranta, por creer que lo había infectado con coronavirus.

De acuerdo al reporte, fue él mismo quien llamó a la Policía y confesó que había estrangulado a su pareja después de pensar que lo había infectado. La horrible escena tuvo como escenario el departamento que ambos compartían en Messina, Italia.

Según se sabe, ambos habían trabajado en un hospital en Messina, Sicilia, y estaban ayudando a combatir la pandemia de Covid-19. La Policía encontró a la médica, de 27 años, muerta en el departamento que compartía con el hombre, quien presentaba cortadas en las muñecas y se encontraba tirado en el piso.

Los paramédicos y el personal de hospital no pudieron salvarle la vida. El diario británico The Sun, explica que el acusado se confesó ante el fiscal local Maurizio de Lucía: “La maté porque me contagio de coronavirus”.

Las averiguaciones posteriores confirmaron que ninguno de los dos presentaba coronavirus, lo que descarta la declaración del acusado.

En días previos a su trágica muerte, Lorena había compartido un informe que destacaba cómo habían muerto más de 12 mil médicos, lo que según ella, era inaceptable.