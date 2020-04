Video: un delincuente liberado amenazó de muerte y agredió a un juez

Federico Benvenuto (33) salió el martes de la cárcel de Marcos Paz y el miércoles a la tarde fue detenido por robar en una heladería del barrio porteño de Almagro. Los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se sorprendieron al encontrar entre las pertenencias de Benvenuto un oficio donde figuraba que el martes había sido liberado de la cárcel de Marcos Paz.

Al consultarlo al respecto, Benvenuto insultó a los uniformados y les dijo que lo habían liberado gracias al coronavirus. “Qué me importa que me lleven preso, ayer (por el martes) salí del penal de Marcos Paz por el coronavirus. Llevame, igual mañana me voy de nuevo”, les dijo a los agentes.

Esta mañana, el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, recordó que, en septiembre del año pasado, Benvenuto agredió al juez que intentaba tomarle declaración. Infobae difundió el video de este ataque, en el que se ve a Benvenuto pateando una silla que casi golpea al juez.

“¿Si le hago sacar las esposas, usted se va a quedar quieto en su asiento?”, le pregunta el magistrado. “Y si me tengo que quedar quieto, me voy a quedar quieto”, responde Benvenuto segundos antes de patear una silla blanca que tenía a su alcance en dirección al juez.

“Te voy a matar, gato, ¿qué te pensás? Estás en mi casa, atrevido”, lo amenaza Benvenuto antes de ser retirado por los agentes penitenciarios.

El ataque se produjo en el Juzgado Nacional en lo Criminal 61, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel, quien interviene en un expediente por tentativa de robo donde Benvenuto está imputado.

“Esta persona, en septiembre del año pasado le pateó el escritorio a un juez que le estaba tomando declaración. Amenazó de muerte al juez frente a la custodia del Servicio Penitenciario. Y ahora Casación le dio libertad sin ni siquiera denunciar domicilio”, recordó D'Alessandro.