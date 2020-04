Salió a cazar en cuarentena: mató un puma y a dos crías y lo celebró en Facebook

Un hombre no solo no cumplió con el aislamiento social obligatorio si no que además salió a cazar animales y terminó matando un puma y a dos de sus crías, pero además subió las fotos de los animales muertos a sus redes sociales y generó una ola de repudio.

El condenable hecho sucedió en Santiago del Estero cuando Cristian Ledesma, oriundo de Villa Mailín, tomó su escopeta y acompañado por sus perros decidió trasladarse hasta un paraje donde se topó con el puma y sus crías y los mató cruelmente.

Los animales asesinados fueron una hembra y sus dos cachorros de aproximadamente 3 o 4 meses. El animal adulto recibió un disparo de perdigones, provenientes de una escopeta calibre 14, que le perforó el pecho afectando principalmente el corazón del felino, pero los cachorros fueron muertos a palazos en la cabeza.

"El muchacho reconoció que salió a cazar temprano y que mató a estos animales cerca de las 13.30. No es que le mató las cabras, ni los corderos, ni nada. Este muchacho salió a cazar, y justo hoy (por ayer), el Día del Animal", se lamentó Omar Núñez, inspector de la Subdirección de Fauna.