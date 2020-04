Un hombre murió tras chocar con un árbol y con las rejas de una casa

Un motociclista -que aún no ha sido identificado- murió tras chocar con un árbol y contra las rejas de una casa esta madrugada en el departamento de General Alvear.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad, el hecho se registró a las 5 del domingo en el cruce de Lavalle y Pascual Segura, en la localidad de Bowen.

La víctima circulaba al mando de una moto Zanella 150cc y, por causas que se investigan, perdió el control del rodado e impactó contra un árbol y contra las rejas de una casa.

El hombre fue trasladado en ambulancia al hospital Enfermeros Argentinos, donde trataron de salvarle la vida, pero no pudieron hacerlo y cerca de las 7 constataron su deceso. Aún no han podido identificarlo a raíz de que no contaba con documentación personal al momento del accidente.