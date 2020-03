¿Habrán entendido? Un policía les dio una lección a dos chicos que se escaparon de casa

Los adolescentes fueron detenidos luego de incumplir con el aislamiento preventivo. El policía les dio una lección, fue grabado y su mensaje se hizo viral. Ocurrió en departamento de Santa Fe.

La pareja se escapó de su casa y ambos se encontraban caminando por la calle sin sentido en el momento que fueron detenidos. El oficial les mostró imágenes de lo que estaba sucediendo en Italia para hacerlos entrar en razón.

“Esto es una persona en Italia. Véanla bien. ¿Usted quiere que esto llegue acá? Le estoy preguntado...¿usted quiere que esto llegue acá?”, les manifestaba el policía.

Imperdible esto. Policía intenta hacerle entender a dos personas que cumplan la cuarentena. pic.twitter.com/EcZAntkPco — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) March 23, 2020

Y agregó: “Yo ayer tenía que ir a buscar a mi hijo y no lo fui a buscar y le tengo que hacer entender a mi hijo de 11 años que no puede ver a su padre y usted tiene 16 y no entiende. Urgente, tiene que entender eso. Me entiende lo que le estoy diciendo? Responda fuerte SI o NO?”.

Las autoridades de la comisaría se comunicaron con los padres de ambos y ellos les manifestaron que sus hijos se habían escapado de sus casas, ya que les habían dado la orden de no salir.