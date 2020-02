Así capturaron al hombre más buscado de Mendoza

Parecía que se escapaba, pero lo sorprendieron en plena siesta. Diego Vildoza quedó detenido ayer tras un operativo en el barrio Los Almendros de Maipú. Según comentó este martes el fiscal Gustavo Pirrello, la pesquisa fue ardua, porque -luego de que se ofreciera una recompensa de 200.000 pesos para quien ofreciera datos- comenzaron a surgir numerosas pistas. Demasiadas, quizá. Mucha información era errada, pero al final llegó un dato anónimo y la historia se inclinó a favor de la policía.

Todo se remonta a cinco meses atrás. El fiscal solicitó la prisión preventiva del reo y sin embargo el Juez de Garantías consideró que no había elementos para dictar esa medida. Entonces Vildoza quedó libre. Con el correr de las semanas, se acumularon pruebas en su contra: testimonios y diversas pruebas lo complicaban más y más. Por eso el 20 de agosto volvió a ordenarse su detención.

El Fiscal Gustavo Pirrello

En un procedimiento de la semana pasada, los pesquisas habían hallado teléfonos. Uno de los aparatos tenía fotos actualizadas de Vildoza. Con la imagen actual de su apariencia y buscando acelerar el proceso, el Estado ofreció la recompensa, lo que puso a la policía tras varios indicios. Pirrello dice que el Comisario de la División de Homicidios, Javier Rodriguez, "chequeó absolutamente todos los datos que llegaban". Una de esas últimas informaciones resultó más promisoria.

"La policía ubicó gente en las inmediaciones del domicilio donde se suponía que estaba Vildoza. En breve, los oficiales confirmaron que lo habían visto y se pidió autorización para realizar el allanamiento", contó Pirrello.

"No se sabe quién le prestó ese lugar" (Fiscal Gustavo Pirrello)

El prófugo estaba adentro de la casa y había que ingresar. Cuando los agentes lograron entrar, vieron que el sitio parecía deshabitado. Salvo por un detalle. Sentado sobre una cama, en cuero, algo dormido o simplemente tranquilo, los esperaba el imputado más buscado de la provincia.

Le secuestraron otro teléfono celular y dos chips que serán peritados. Pero subsisten algunos interrogantes. Por ejemplo: ¿quién le prestó la casa? "Hasta ahora no se sabe quién es -comentó el fiscal-. Más adelante se podría acusar a esta persona por encubrimiento, aunque si mediaba una amistad no sería muy factible, porque en esos casos no se aplica esa figura".

Lo que viene

Vildoza es el cuarto detenido de la causa conocida como "El crimen del carpintero". Los otros son Francisco Agüero, Lucas Villanueva y Marcelo Angelini. Todos están acusados como coautores por "robo agravado por uso de arma de fuego apta para disparo", en grado de tentativa y en concurso real con homicidio criminis causa. En criollo, eso significa que se los acusa de haber matado a Juan Carlos Moya, un trabajador al que quisieron robar y terminaron matando en el 4 de noviembre de 2017. Vildoza (izquierda) en épocas más felices.

Pirrello volverá a solicitar la preventiva para Vildoza, y con el antecedente de su "escape", lo más probable es que lo dejen tras las rejas. "A este hombre ya se le dio la libertad con condiciones en su momento y no las cumplió", subrayó el fiscal. En breve, podrían estar dadas las condiciones para que comience el juicio.