Piden que se esclarezca la muerte de la mujer hallada en el Acceso Este

La familia de la mujer que fue encontrada muerta al costado del Acceso Este el lunes no cree que lo investigado hasta ahora sea suficiente. El cadáver de Rocío Lucero Navarrete (25) fue hallado por un ciclista cuando estaba amaneciendo, y desde entonces se han tejido diferentes hipótesis sobre lo que pudo haberle ocurrido. Por eso activistas de Ni una menos, familiares y amigos de la chica organizaron una marcha para que se esclarezca el caso.

En un principio, el fiscal Gustavo Pirrelo activó el protocolo que se aplica ante los femicidios. Luego de algunos informes médicos -que sostenían la posibilidad de que Rocío hubiera muerto por una falla cardíaca- creció la idea de que en realidad se había descompensado mientras mantenía un encuentro con un hombre. Incluso se habló de un testigo que en la noche del domingo, cerca de las 3 de la mañana habría visto a una pareja intimando en el parque.

Lo llamativo es que cuando Rocío fue hallada no tenía su pantalón, su ropa interior estaba desgarrada y le faltaban el celular y la billetera. Por eso hay tantas sospechas. "Las mujeres no 'aparecemos' muertas. Nos matan", repetían en la tarde del jueves las mujeres que hacían en reclamo.

Una hermana de Rocío completó: "lo que vio aquel testigo era una violación, no una relación consentida. Rocío no estaba en pareja, no tenía problemas con nadie. Y si le dio un infarto: ¿por qué le faltan las zapatillas?".