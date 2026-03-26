Sentencia ejemplar|
Francia: cadena perpetua a un joven de Chile por el femicidio de su novia de Japón
En Francia, Nicolás Zepeda fue hallado culpable de asesinar a su novia japonesa y hacer desaparecer el cuerpo.
El Tribunal de lo Criminal del Ródano francés, en Lyon (este), condenó este jueves a cadena perpetua a Nicolás Zepeda, nacido en Chile, por el asesinato en Francia en 2016 de su exnovia Narumi Kurosaki, nacida en Japón, cuyo cuerpo nunca apareció.
La corte de Francia mostró su convencimiento "más allá de toda duda razonable" de que Zepeda asesinó premeditadamente a Kurosaki e "hizo desaparecer su cuerpo". El caso es considerado un femicidio.
Así lo asegura el veredicto leído por el presidente del tribunal, Eric Chalbos, antes de volver a suspender la sesión para deliberar el periodo de tiempo que tendrá que pasar en prisión el hombre de Chile, antes de poder beneficiarse de cualquier beneficio penitenciario.
El fiscal de Francia había pedido 30 años
El fiscal de Francia de este caso, uno de los más internacionales y mediáticos de los últimos años en Francia, había pedido la víspera una pena de 30 años de cárcel contra Zepeda, natural de Chile, para quien su defensa pidió la absolución.