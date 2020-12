Amigo del ciclista armenio: "Tenía 4 hijos y lo mataron como a un perro"

Uno de los amigos con los que salía a andar en bicicleta el quiropráctico de origen armenio asesinado hoy en el barrio porteño de Retiro aseguró que la víctima "era una eminencia" en su profesión, que "lo mataron como a un perro" y que el adolescente detenido como presunto autor del crimen "debe pagar".



Se trata de Diego, un paciente y amigo de Dimitri Amiryan, que hoy debía encontrarse con el quiropráctico y cuando llegó a Retiro se enteró de que lo habían asesinado.



"Yo llegué cuando ya había pasado todo. Dimitri, la persona que hoy falleció, era un excelente profesional, una excelente persona y padre de cuatro hijos", dijo Diego al canal TN en la puerta de la Comisaría Vecinal 1A , donde declaró como testigo.



"Es una pena que haya muerto, como a un perro en la calle que lo haya matado un pibe de 15 años. ¿Dónde vamos como sociedad si un niño de 15 años no tiene reparo en lo que importa una vida?", se preguntó Diego.



El amigo explicó que esta mañana Amiryan, él y otro amigo de nombre Pablo se iban a encontrar para recorrer en bicicleta un circuito habitual que hacen por bicisendas, cuando al llegar a Retiro vio el patrullero, la bicicleta de su amigo tiraba y sangre.



"A Dimitri no lo vi por ningún lado, lo busqué en el patrullero a ver si lo habían detenido, vi sangre, pensé si lo habían atropellado y no. Con el peor de los escenarios me encontré, no tengo más a mi amigo", señaló.



Diego calificó a la víctima como "una eminencia" y "un especialista de columna que curaba con las manos".



Al respecto comentó que a él lo recuperó de "cinco hernias de disco" y que tenía pacientes famosos como la presidente del PRO, Patricia Bullrich; la modelo Karina Jelinek y el empresario Jorge "Acero" Cali.



"¿Por una bicicleta arruinás a toda una familia? Estaba pensando en abrir un centro de columna, era una eminencia. Esta persona tiene que pagar. No puede ser que porque sea menor, salga", dijo sobre el adolescente detenido para quien pidió que haya "ojo por ojo".