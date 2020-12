Pasé y miré: una mujer revende "lotes fiscales" en Lavalle y "no quiere vuelteros"

El grupo se llama Costa de Araujo - compra y venta y en él se ofrecen distintos bienes y productos...incluidos terrenos en condición irregular. La oferta de una mujer que quiere cobrar por "lotes fiscales" -según su propia definición- ya despierta revuelo en distintos grupos de Facebook y ha causado desopilantes diálogos, mientras la vendedora no da el brazo a torcer e insiste en que "al que no le interese, que no rompa los huevos".

La publicación es de hace una semana y se refiere a un "lote fiscal por calle Eva Perón", aunque advierte que sólo se otorgará un papel de compraventa, probablemente porque no existe título de propiedad. El posteo va acompañado de una advertencia que dice textualmente: "No buelteros el presio es el publicado solo bendo" (sic).

Al notar que son tierras del Estado, otros usuarios han salido a responder: "Y yo vendo el Cerro de la Gloria, el terreno es fiscal". Lo que ha dado lugar a interesantes intercambios, como este:

Al cierre de esta nota, la oferta seguía en pie. La vendedora respondía prolijamente a las ironías de sus críticos, y las fotos todavía podían verse en el grupo de Facebook.

Con todo, la venta de terrenos fiscales no es algo tan extraño en la Argentina. Personas que ocupan zonas de forma irregular suelen ofrecer a otras el "derecho" de estar ahí. Incluso ocupan y tras iniciar un proceso de regularización, revenden. Pero hay que advertir que los Municipios perfectamente podrían no reconocer la transacción, lo que convertiría a la operatoria en una simple estafa.