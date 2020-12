Videos: buscan a "la tatuada", ladrona serial de Zona Este

Desde hace algunos días comerciantes de Zona Este se quejan de una "mechera" que ingresa a los locales y simula hacer preguntas y consultas, pero cuando los empleados se distraen aprovecha para meter rápidamente productos en su cartera. La ladrona tiene algunas señas particulares, como los tatuajes que hay en su brazo, lo que debería facilitar su identificación.

En Rivadavia, son varios los negocios que han recibido la visita de la joven. Personas allegadas a un comercio llamado Khalama publicaron secuencias captadas por las cámaras, pero se sabe que no son las únicas y que esta amiga de lo ajeno ha hecho de las suyas en otros sitios, llevándose desde celulares hasta pantalones.

Aquí, un ejemplo de su proceder:

Los comerciantes están cansados. Insisten en que, aun cuando atrapan a estas personas in fraganti, no se toman medidas. "Hace menos de un mes fuimos a denunciar a una mechera que chapamos robando y perdimos tiempo haciendo la denuncia y la mujer salió como si nada hubiera hecho. Lo que robó no lo devolvió nunca, y eso que salía en las cámaras que había robado", denunció Magalí, una de las afectadas.

El barbijo ha permitido que muchos ladrones conocidos vuelvan al ruedo

En el Gran Mendoza el problema es similar. Ya hay caras conocidas en el mundillo del robo "al vuelo" dentro de los locales. De hecho, veteranos del oficio, como "el Pinocho" -un hombre de mediana edad que los empleados del centro ubican de lejos- aprovechan el uso del barbijo para volver al ruedo sin que los reconozcan.

Para terminar, otro video de "la tatuada" de Rivadavia. ¿La conocés?