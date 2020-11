Una mujer murió atropellada por su marido cuando sacaba el auto del garage

Una mujer de 76 años que había llegado con su esposo desde Capital Federal para pasar unos días de vacaciones en Mar del Plata, fue atropellada hoy por su marido cuando sacaba el auto del garaje.



El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en la calle La Pampa al 100, en el Barrio Villa Primera, donde la pareja había llegado para descansar unos días.



Fuentes policiales indicaron que la mujer, que fue arrastrada por el vehículo conducido por su marido, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció a consecuencia de los golpes recibidos.

Las fuentes manifestaron que “el hombre, de 79 años, sacó el auto del garaje y, por motivos que todavía intentan esclarecer, cuando hizo marcha atrás no notó que estaba su esposa, la atropelló y la arrastró unos 30 metros hasta la vereda de enfrente”.



Se hizo presente en el lugar personal policial y una ambulancia del Same que trasladó a la víctima al hospital, donde pese a los esfuerzos de los médicos no pudieron salvarla.



El hombre también tuvo que ser asistido por personal médico ya que se encontraba en estado se shock tras el accidente.



En el lugar trabajó la Policía Científica e intervino la Fiscalía de Delitos Culposos.