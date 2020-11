Un rugbier recibió un tiro directo en la cabeza y sobrevivió de milagro

Tomás Selgas (25), un conocido jugador de rugby del club Los Tilos (La Plata), fue asaltado y le dispararon. Sin embargo la bala casi no le hizo daño y el muchacho se encuentra en buen estado. "Esta vez no me tocó", dijo el muchacho. Detalles de un caso que causó sorpresa.