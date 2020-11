Otra denuncia de violación en "La Madriguera" de Rivadavia

Para alterar todavía más el ambiente rivadaviense, y luego de que una muchacha de 25 años denunciara haber sido violada el domingo por la madrugada, ingresó otra denuncia de abuso sexual cerca de las 14 de este miércoles. Según comentaron a MDZ fuentes de zona este, la presunta víctima se presentó esta tarde y contó que fue abordada por varios sujetos que la sometieron en la misma casa, la tristemente célebre "Madriguera".

El hecho habría ocurrido hace unos dos años y los autores del crimen no serían los mismos, aunque sí la vivienda, ubicada en Leonor Ferreyra y Lavalle (Rivadavia). Vale aclarar que por el presunto abuso del domingo hay un prófugo, "el Nary" González, que no se ha entregado aún. La nueva denuncia señala a otros sujetos, y queda por deslindar si pertenecen al mismo entorno del fugitivo.

Desde ayer se rumoreaba que en "La Madriguera" habían ocurrido otros hechos, y varios grupos de mujeres adelantaron en las redes que habría más denuncias. La de hoy podría ser la primera de una serie que quizá continúe.

El prófugo

En tanto, el "Nary" González, acusado por la presunta violación del pasado fin de semana, sigue sin entregarse. Se han concretado varios allanamientos: el sujeto no aparece.

Según pudo saber este diario, desde su entorno pretenden que acceda a prisión domiciliaria. "Pero nosotros no negociamos nada. Tiene que ponerse a disposición de la Justicia", respondieron desde la fiscalía.

La calificación que enfrenta es muy grave. Abuso sexual con acceso carnal. Y si bien en principio la doctora Gabriela Casa no constató lesiones físicas externas en la presunta víctima, habrá que esperar a que la muchacha complete sus declaraciones y se dé el resultado de las pericias psicológicas.

"Está claro que el hecho de que no existan lesiones en el cuerpo no implica que no haya habido abuso, de modo que habrá que esperar que se sigan recopilando pruebas", admitió uno de los investigadores.

La instrucción está a cargo del fiscal Carlos Giuliani, y se han activado todos los protocolos para casos de abuso.