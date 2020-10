El turista apuñalado defendió a Chocobar: "Espero que los jueces hagan lo correcto"

Frank Joseph Wolek, el fotógrafo estadounidense que fue atacado a puñaladas en el barrio porteño de La Boca en 2017, defendió hoy el accionar del oficial Luis Chocobar, quien comenzará mañana a ser juzgado por matar a uno de sus agresores, y dijo que confía en que los jueces "harán lo correcto".



En un mensaje a través de un video difundido por las redes sociales, Wolek se dirigió -en algunos tramos en castellano y otros en inglés- a los "amigos argentinos", a horas del inicio del juicio al policía Chocobar y al delincuente de entonces 17 años que lo atacó junto a su cómplice, Juan Pablo Kukoc (28), quien murió baleado.



Tras contar que tenía planeado venir a la Argentina para participar del juicio pero que no podrá hacerlo debido a las restricciones impuestas ante la pandemia por el coronavirus, Wolek recordó el ataque que padeció el 8 de diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca y reconoció el accionar del policía Chocobar.



"Todos los días me acuerdo del horror y el miedo a morirme que latía por mis venas mientras corría con pánico por ese callejón. También me deleito con la gloria de haber sobrevivido al despertar en el hospital días después a salvo", expresó.





Y continuó: "Mientras yacía en la fría vereda de cemento esperando la muerte, un oficial solitario, Luis Chocobar, y algunos ciudadanos honrados de La Boca que habían presenciado mi ataque rápidamente me auxiliaron y corrieron tras los asaltantes sin titubeos ni preocupación por su propia seguridad, entraron en acción, hicieron lo correcto".



El fotógrafo aseguró que desde entonces su vida continúa "de manera positiva", aunque "el pueblo argentino todavía esta lidiando directamente con esta tragedia".



"Ahora parece que finalmente el juicio está cerca. No estoy seguro de por qué pero me parece que la decisión de celebrar el juicio al oficial Luis Chocobar simultáneamente con el del agresor es un atrevimiento", agregó.

El turista estadounidense opinó que "se comparara a alguien que fue cómplice cuando acuchillaban en el pecho casi una docena de veces a una víctima inocente con las acciones de un ciudadano dedicado, de un oficial de la ley que trató de detener a personas peligrosas".



Finalmente, manifestó que tiene la "sincera esperanza de que los jueces del tribunal oral, que también son ciudadanos argentinos preocupados, harán lo correcto".