Su novio la golpeó y se filmó para mostrar cómo quedó tras la brutal paliza

Una joven escrachó a su novio y se filmó tras recibir una feroz golpiza por parte del hombre, quien fue demorado por la policía y liberado unas horas después. El violento episodio se registró en la localidad santafesina de María Juana, en el departamento de Castellanos.

El miércoles a la mañana, Débora Actis (21) utilizó las redes sociales para mostrar la brutal paliza que le había propinado su novio, Ramiro Cornalis, de 28 años de edad, según consigna El Día.

La joven publicó dos videos en los que se la puede ver cubierta en sangre y temblando de miedo tras los golpes recibidos. Según su relato, no era la primera vez que su novio la golpeaba, pero en esta ocasión la paliza fue tan brutal que decidió denunciarlo.

"Todo comenzó cuando llegamos a casa después de haber estado cada uno con sus amigos en el boliche. Ya habíamos discutido y estaba decidida a dejar la casa e irme", comenzó su relato la joven.

Y continuó: "Él llegó cerca de las 7 de la mañana y le dije que volviera a las 11, que me iba a llevar mis cosas. Se puso loco y empezó a gritarme, a insultarme y a golpearme. Me agarró de los pelos y me tiró al piso. Pude levantarme y salir corriendo, pero luego me alcanzó y me tiró contra la cama y me pegué contra el filo".

La joven huyó de la casa y llamó a su padre para que fuera a auxiliarla. Vecinos ya habían llegado al lugar tras escuchar los gritos y asistieron a la víctima. "Necesito ayuda, perdí mucha sangre", dice la joven en los videos que subió a redes sociales. Horas más tarde, el agresor fue demorado por la Policía y recuperó la libertad tras declarar en sede judicial.