Torturaron a un diplomático y le mataron los perros para robarle

Cuatro asaltantes encapuchados ingresaron a la casa de un diplomático, lo torturaron y le robaron 9.500 dólares y 800 euros. En el ataque también mataron a tres de sus cuatro perros y le tiraron encima las cenizas de su padre.

Julio Christian Abdelnabe Rasmussen, representante de América del Sud del Parlamento Internacional de los Estados para la Seguridad y la Paz (IPSP), contó en TN que el calvario comenzó cuando estaba regresando a su casa. "Abrí el portón, ingresé y con las luces del auto pude ver que uno de los perros estaba tirado cerca de la parrilla, del quincho. Ahí pensé que estaba entregado porque era claro que había gente adentro. Ahí intento irme de la casa y cuando estoy saliendo me empujan, me tiran contra la puerta, me sacan la llave, me maniataron. Tengo todo lastimado", recordó.

"Fueron tres horas de una cosa tremenda: me golpearon con el arma, con un fierro, soy insulinodependiente, me inyectaron las dos jeringas de insulina, me podrían haber matado. Revisaron, rompieron todo. No sabían el cargo que yo tenía ni nada por el estilo. Se dieron cuenta que estaba la credencial ahí", siguió el hombre que vive en La Plata.

"Fueron sádicos": el estremecedor relato del embajador de la ONU que sufrió un violento asalto en su casa de Seguí, cerca de La Plata. Mataron a sus perros, lo golpearon, lo ataron con precintos y le inyectaron insulina https://t.co/5SGgAMDh2O pic.twitter.com/4j25kxrM1d — TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 16, 2019

En un punto de esa verdadera pesadilla los malvivientes encontraron sus credenciales diplomáticas, lo que los asustó y emprendieron la huida. "Ahí dijeron ‘es un diplomático, vámonos porque esto va a ser tremendo’", dijo. "Hasta me tiraron encima las cenizas de mi papá, fueron tres horas tremendas", agregó.