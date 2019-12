Video: la secuencia del asesinato del turista inglés en Puerto Madero

Un turista inglés murió y uno de sus hijos resultó herido cuando estaban por ingresar en un hotel del barrio porteño de Puerto Madero y fueron interceptados por dos motochorros que intentaron robarles, informaron voceros de Prefectura Naval.



El hecho ocurrió a las 11 de este sábado, en la puerta del hotel Faena, situado en Marta Salotti 445, cuando una familia llegó al lugar procedente del aeropuerto de Ezeiza, a bordo de una combi, y estaban bajando las valijas.



Según detalló esta noche al canal TN el prefecto mayor Miguel Reyes, a cargo de la zona, “son una familia de origen británica que llegó esta mañana a nuestro país y la combi los trajo al hotel Faena, donde ya tenían realizada la reserva por una agencia de turismo”.



“Bajaron los dos hombres y fueron atacados con una violencia inusitada”, remarcó Reyes, en referencia a que en una imagen tomada desde un edificio se ve que les empiezan a robar el equipaje, y el padre de familia, de remera negra, le quita un bolso a un ladrón y le empieza a pegar patadas.



Luego, uno de los delincuentes le pega un balazo a su hijo en la pierna y antes de irse, regresan y le disparan a él en la axila.



“No estamos acostumbrados a este tipo de delincuencia en esta jurisdicción, tenemos una custodia permanente, nunca hubo un hecho como este, siempre tenemos hechos menores”, afirmó Reyes, quien aseguró que además de la moto había dos autos de apoyo.



Tras el hecho, los dos hombres recibieron los primeros auxilios por parte de efectivos de Prefectura que estaban en la zona y llamaron a una ambulancia. El jefe del SAME, Alberto Crescenti, detalló que se recibió el alerta a las 11.04 y que al llegar al lugar se encontraron con un hombre "con un impacto que le había entrado por la axila derecha y le había alcanzado el tórax", lo cual le produjo un paro cardíaco.



Tras sufrir un derrame y ser operado en el hospital Argerich, cerca de las 14 se conoció que el hombre falleció, mientras que el hijo recibió el impacto cerca de la ingle, pero como no le tocó la arteria femoral no fue de tanta gravedad.



La familia, compuesta por el hombre que murió, su madre, su esposa, dos hijos y la novia del joven que resultó baleado, estaba a punto de declarar esta noche, mientras recibía asistencia de la Embajada británica, agregó Reyes.



También confirmó que de las imágenes surge que la combi fue seguida desde el aeropuerto y que ese es un modus operandi reiterado en hechos ocurridos recientemente, con turistas asaltados al momento de ingresar en hoteles.



Investiga el hecho la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32, a cargo de Ana Yacobuci, quien dio intervención en la causa a la Policía de la Ciudad y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que realicen el análisis de las cámaras de seguridad.



“Estamos en muy buen camino, tenemos fe en que pronto haya novedades”, sostuvo Reyes respecto de los autores del asalto y crimen.

El video:

Confirmado: A los turistas ingleses los siguieron desde que llegaron a nuestro país. Según distintas cámaras, los siguieron a distancia desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta Puerto Madero.

Esta modalidad está siendo muy usada por los delincuentes desde hace varios meses. pic.twitter.com/ChLaIuXR07 — Sebastián Domenech (@domenech_news) December 15, 2019