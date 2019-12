Un hombre golpeó a su expareja, la mordió y le prendió fuego la casa porque se negó a retomar la relación que mantenían. El violento hecho se registró en la ciudad bonaerense de La Plata luego de que el agresor siguiera a la víctima hasta la casa de una amiga y discutieran en el lugar.

Según consigna TN, fue en la casa de la amiga de la víctima donde el hombre le planteó que quería volver con ella y la mujer se negó. Fue entonces cuando el hombre atacó a golpes a su expareja, la tiró al piso y hasta le mordió el pómulo derecho mientras la amenazaba de muerte.

No conforme con esto, el agresor se dirigió a la casa de la mujer y la prendió fuego. Afortunadamente, la víctima todavía no regresaba a su vivienda. Las llamas consumieron algunos electrodomésticos y un auto, pero afortunadamente no se registraron heridos.

El agresor es intensamente buscado tras el ataque y permanece prófugo.