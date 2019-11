La historia de Mía y Delfina, las mejores amigas que murieron en el accidente de ruta 2

Las dos niñas fallecidas en el accidente ocurrido el jueves a la madrugada sobre la ruta 2, a la altura de la ciudad bonaerense de Lezama, eran mejores amigas y jugaban al hockey en el mismo club de Benavídez.

Es por esto que Delfina Del Bianco (11) y Mía Soledad Morán (12) se sentaron juntas al fondo del piso de arriba del colectivo que volcó luego de que el chofer mordiera la banquina y perdiera el control del rodado.

"Eran tal para cual: tímidas, estudiosas, hinchas de Boca y jugadoras de hockey en el Ranch Sports", contó Rogelia, encargada de un kiosco ubicado enfrente de la casa de Delfina.

"Ayer vino Silvia, la mamá de Delfina, a comprar algunos dulces para hacerle el paquetito a la hija para el micro. Estaba rara, llorosa, porque no estaba del todo convencida de que Delfi viaje. Se despidió diciendo: 'No me des bola, soy una tonta'. Ahora tiemblo recordando la conversación", agregó Rogelia.

"Necesito sacarme el dolor que tengo en el pecho. Conozco de toda la vida a la familia, los papás Silvia y José, muy laburadores, a sus hijas. A Delfina la vi nacer. Un ser celestial, una chica muy hogareña, apegada a sus padres, una nena dulce y cariñosa. Para ella el mejor plan era ir a jugar al hockey", añadió María, vecina de Delfina.

"Delfina cambió de colegio. Estuvo en el Estrada hasta el 2018 y este año empezó en el Vera Peñaloza. Siempre fue una buena alumna, destacada, que todavía no tenía claro qué quería estudiar", completó Rogelia.

A 15 cuadras de allí, sobre la calle Perú al 2100, hay un terreno con dos casas. En la de adelante viven los Morán. En la de atrás Natalia (25), tía de la fallecida Mía.

"Estoy muy descompuesta, tuve un pico de presión. Estoy hecha mierda. Anoche Mía vino a mi casa para que le hiciera la planchita, quería tener el pelo lacio para el viaje. La loca estaba ansiosa con el viaje, muy embalada, y como siempre se quería ver divina", recordó Natalia.

Y agregó: "La coquetería antes que nada. Podía caerse el mundo que Mía estaba impecable, perfumada, el brillito en los ojos, los aritos, la pulserita. Yo la jodía, pero ella me decía que quería ser diseñadora de indumentaria".

En diálogo con Clarín, Natalia describió a su sobrina como "una piba tranquilita, inocente, pero ninguna boba. Tenía carácter y era muy competitiva, si no la ganaba la empataba. Ah, era una fanática bostera y festejó el triunfo de Flamengo con la remera de Boca".