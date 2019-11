Habló uno de los dueños del micro: "Me madrugué con este desastre"

Uno de los dueños de la empresa propietaria del micro que volcó en la Ruta 2 provocando la muerte de dos nenas de 12 años que iban a una excursión en un parque acuático, dijo haberse "madrugado con este desastre" y que "nunca le pasó algo así".

Christian Andrés González Wang ya está en el lugar del hecho a la altura de Lezama y, kilómetros antes de llegar, brindó unas breves declaraciones a Infobae. "Me llamaron para informarme del accidente”, comenzó diciendo Wang.

"Maldonado es efectivamente chofer regular, está registrado, nunca tuvo problemas", dijo el empresario en relación al chofer que conducía al momento del vuelco, mientras aseguró que "el viaje llegó por una agencia para salir a Mundo Marino".

Las habilitaciones de los choferes a bordo del micro que volcó

En referencia a la posible responsabilidad de la empresa Silvicar SRL, Wang aseveró que "el coche estaba en perfectas condiciones, tenía habilitación y Maldonado estaba registrado", enumerando las condiciones exigidas por las autoridades pertinentes.

El caso, a cargo del fiscal Jonatan Robert de la UFI Nº10 de Chascomús, ya tiene la calificación de homicidio culposo. La responsabilidad, por ahora, recae sobre los choferes: Alberto Gustavo Maldonado, de 48 años, oriundo de Tigre, al volante al momento del hecho, con más de 20 años en diversas empresas de transporte y empleado registrado de Silvicar según informes previsionales y Juan Carlos Gilenoni.

"El micro muerde la banquina, el conductor realiza una maniobra para intentar colocar el micro nuevamente en el pavimento y no lo logra. Eso es lo que más o menos dictaminan los peritos, aunque todavía están trabajando en el lugar", explicó el fiscal general Diego Escoda, de la jurisdicción de Dolores. "Se me fue, se me fue", habría dicho Maldonado tras el accidente.

Mientras los estudiantes permanecen internados en diversos centros médicos de Chascomús -con dos derivados a otros centros como el hospital Castex por lesiones graves-, Policía Científica continúa trabajando en la escena.