Mientras esperan por una familia, sueñan con conocer el mar: el pedido de un hogar de niños

Niños en situación de vulnerabilidad , con historias y realidades distintas, conviven en un hogar mientras aguardan que se resuelva su situación judicial. Unidos por la espera y la incertidumbre, comparten también un sueño común que los llena de ilusión: conocer el mar .

Con el objetivo de transformar este sueño en realidad, Quinta Betel , una fundación con tres casas hogares, en donde actualmente se albergan 40 niños y niñas, inició una campaña solidaria para lograr regalarles a los chicos ese primer encuentro con el mar y dejarles, al menos, un recuerdo imborrable de su infancia.

Desde el hogar de niños Quinta Betel, contaron que el desafío comenzó tiempo atrás al escuchar entre los chicos aquel gran deseo de conocer el mar . Si bien hace tres años realizaron un viaje similar, la población del hogar ha cambiado, por lo que quieren darle a los nuevos integrantes sus primeras vacaciones.

"Todas las vacaciones buscamos que ellos puedan disfrutar de algo especial, para que al regresar a clases, ellos también tengan qué contar. Hace unos años como fundación pudimos hacer este viaje, pero al pasar el tiempo ingresan niños nuevos y la población del hogar cambia, ya tenemos muchas caritas nuevas que nos piden cumplir ese sueño, que creemos que podemos hacer realidad", expresaron.

El destino es San Cayetano, en Necochea; del 1 al 8 de febrero. Para recaudar los fondos necesarios para que los 40 niños y niñas puedan conocer la playa, ya han realizado diferentes actividades como cenas benéficas y ventas de juguetes. Por lo pronto han juntado entre el 55% y el 60% del hospedaje, mientras que el transporte representa la mayor dificultad. La cifra más económmica que les han pasado es de 8 millones de pesos, un monto elevado para su presupuesto.

Campaña solidaria

Cubrir los gastos del hospedaje y del alojamiento es el gran objetivo. Además de los eventos y actividades que realizan para recolectar fondos, también reciben donaciones que están destinadas por completo a las vacaciones de los niños.

Los interesados en colaborar pueden donar al alias quintabetel (Banco Credicoop), cuyo titular es Fundación Logos.

"Buscamos distintas estrategias para poder juntar los fondos. Nunca es solo pedir dinero, sino que tratamos de hacer todo lo que este a nuestro alcance, moviéndonos por nuestros propios medios para ver qué se puede recaudar", explicaron desde el hogar.

Acerca de Quinta Betel

Quinta Betel es una fundación con 25 años de trayectoria, con tres casas hogares que albergan en total a 40 niños en situación de vulnerabilidad, hasta tanto se resuelva su situación judicial.

Uno de los hogares es para niñas de 7 a 15 años, otro para varones de 7 a 18 años, y el tercero es para pequeños de 1 año hasta 7 años.

En su día a día, los chicos asisten al colegio, a tratamientos médicos, se les hace controles regulares, se les festeja sus cumpleaños. El objetivo de la fundación es que durante el tiempo que vivan allí se los pueda asistir y se les restituyan todos sus derechos: educación, salud, alimentación, calzado y ropa, contención emocional, entre otros.