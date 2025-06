Mercado Cooperativo: un mosaico de colores, olores y precios que suben y bajan en cada estación

El flete encarece todo lo que llega del norte que ya no es de estación en nuestra tierra y se suma a otros inconvenientes: "Estos choclos vienen de Tucumán, pero con las heladas allá han aumentado", explica un puestero que insiste en sostener precios justos. "Yo no saco ganancia para arrancarle la cabeza a la gente. Acá le damos prioridad a la calidad", afirma, acomodando lechugas de verde vibrante y califica su precio como "un regalo": $4000 la caja.

mercado cooperativo guaymallen frutas verdudas huevos (5).jpeg Mercedes Gomez / MDZ

Huevos: ciclos y transparencia

"Los huevos están estancados desde abril, pero pronto bajarán: hay exceso y liquidarán stock", dice un vendedor rodeado de torres de maples. Revela el patrón anual: "Suben en Pascua por escasez, luego bajan gradualmente". En la charla me comenta dónde están las trampas y trabas: "La baja no llega al cliente final porque algunos intermediarios retrasan ajustes para mantener ganancias". Él, en cambio, sostiene que si los proveedores bajan los precios "yo bajo al instante". El precio del maple conocido como "salteado", porque no entra un huevo al lado del otro sino que deben saltear un lugarcito debido a su gran tamaño, tiene un precio de $6.900.