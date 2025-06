El 1,5% del IPC en mayo se presenta como un logro del Gobierno en materia de combate contra la inflación , dato que sin duda es positivo para LLA de cara a las elecciones de medio término en octubre. Sin embargo, la gente dice: la inflación baja pero la plata no me alcanza .

Cuando se incluyen otros puestos de trabajo como autónomos, monotributistas y empleados en casas particulares, la reducción de puestos de trabajo llega, comparando marzo de 2025 con noviembre 2023, a los 539.039 puestos de trabajo.

Cuando uno mira la evolución del empleo privado por sector productivo, el que lidera pérdida de puestos de trabajo es construcción, industria manufacturera, comercio, almacenamiento y transporte.

Construcción se explica, en gran medida, por la paralización de la obra pública pero también por el fuerte aumento que tuvo el costo de la construcción medido en dólares.

El resto de los sectores, salvo la industria manufacturera, son sectores que más mano de obra deberían demandar. La industria ya no es una gran generadora de puestos de trabajo, sino que son los servicios los que demandan mano de obra y esos están golpeados por la recesión. Hotelería, turismo, comercio minorista, etc. son sectores que no recuperan su nivel de actividad.

image.png

¿Cuánto aumentaron los salarios en dólares libres comparado con el IPC?

Para poder hacer la comparación, tenemos que retroceder a marzo de este año porque es la información que brinda el Gobierno. Tomando el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio Trabajadores Estables) en dólares libres, el salario aumentó el 131% en dólares libres marzo 2025 versus noviembre 2023.

En el mismo período y también en dólares libres, la Canasta Básica Total aumentó el 114%. Si tomamos el índice de salarios que informa el INDEC, los salarios del sector privado formal crecieron el 194% y el IPC aumentó el 196%, siempre marzo 2025 versus noviembre 2023.

Es decir, si lo comparamos en dólares libres, como hace el Gobierno, los salarios subieron un poco más que la canasta de bienes y servicios. Si lo comparamos con la evolución del IPC, los salarios crecieron levemente por debajo de la inflación.

Una explicación es que con el ajuste de las tarifas de los servicios públicos y servicios privados (medicina privada, educación, transporte, luz, gas, seguros de los autos, telefonía celular, etc.) la gente tiene que destinar más de su ingreso a financiar esos gastos y le queda menos dinero para salir a comer afuera, comprarse ropa, supermercado o esparcimiento.

Pero dejando de lado las estadísticas, que siempre dan lugar a debate, la realidad es que los salarios reales solo pueden crecer si aumenta la tasa de inversión de manera tal que se creen más puestos de trabajo, aumente la productividad de la economía y los ingresos reales de la población crezcan.

Cómo pueden crecer los ingresos reales

La única manera de aumentar en forma sostenible los ingresos reales es con más inversiones. Pero para que haya más inversiones tienen que darse varias condiciones.

En primer lugar, el horizonte político y económico tiene que estar despejado. Esto quiere decir que, cualquiera sea el partido político que gane las elecciones, la economía va a seguir con las mismas reglas de juego.

Puede haber algún de desvío del 5% para la derecha o para la izquierda, pero siempre se termina corrigiendo el rumbo y se mantiene la misma dirección, es decir, las mismas reglas de juego.

Este escenario todavía está bastante lejos ser realidad en Argentina. La incertidumbre política sigue siendo una variable que complica el crecimiento económico.

Pero, además, tiene que haber una reducción importante de impuestos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal para que sea atractivo invertir. En otros términos, que el esfuerzo de invertir y producir no se lo termine quedando el Estado con impuestos para hacer populismo y mantener un sector público sobredimensionado y que no presta los servicios básicos.

También tiene que implementarse una reforma laboral que haga que las empresas no tengan miedo de contratar personal. La actual legislación laboral espanta a las empresas a la hora de tomar más personal.

También hace falta infraestructura para poder transportar los productos y avanzar más en la desregulación de la economía.

Ni que hablar del tema cambiario que hoy está intervenido por el gobierno operando en el mercado de futuro haciéndolo bajar en el mercado de contado para contener el IPC.

En síntesis...

El salario no alcanza porque no hay demanda de trabajo y los salarios no pueden crecer cuando la demanda es baja. Además, la gente tiene que destinar más recursos a pagar servicios y tiene menos margen para el consumo interno, con lo cual siente que la inflación baja, pero la plata no le alcanza.

En esto no hay magia posible. La única manera de lograr un mejora sostenible de los ingresos reales es con un tsunami de inversiones que absorban mano de obra y mejoren la productividad de la economía. Otro camino no hay.