Mendoza vuelve a quedar bajo doble alerta este martes por fuertes vientos y nevadas: en qué zonas

La cordillera de Mendoza espera ráfagas que pueden superar los 110 km/h y acumulaciones de hasta 40 centímetros de nieve.

En el Gran Mendoza se espera una tarde más templada, con una máxima que llegará a los 21°.

El tiempo volverá a complicarse este martes en la cordillera de Mendoza, donde rigen dos alertas meteorológicas por fuertes vientos y nevadas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones más adversas se concentrarán en alta montaña, mientras que en el Gran Mendoza se espera una jornada más templada.

En el área metropolitana el cielo estará algo nublado y se registrará un ascenso de la temperatura. La mínima será de 7° durante las primeras horas, mientras que la máxima llegará a los 21° por la tarde.

El panorama será muy distinto en la cordillera. La alerta por nevadas alcanza toda la zona cordillerana de Mendoza, donde se esperan precipitaciones persistentes y acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros. Hacia el comienzo del evento también podrían registrarse lluvias.

Las nevadas estarán acompañadas por fuertes vientos del oeste, con velocidades de entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h. Esta combinación puede provocar nieve en suspensión y una marcada reducción de la visibilidad.

La cordillera de Mendoza vuelve a quedar bajo doble alerta por fuertes vientos y nevadas. Alf Ponce Mercado / MDZ Además, rige una alerta específica por fuertes vientos que alcanza Malargüe y sectores de su zona cordillerana. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió nuevamente por ráfagas que podrían superar los 110 km/h en los sectores más afectados.