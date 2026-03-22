Mendoza está bajo una doble alerta meteorológica: conocé en qué zonas habrá ráfagas de hasta 70km/h

Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional están anunciadas para la tarde y afectan a múltiples departamentos de Mendoza.

Alerta por Zonda en Mendoza: cómo seguirá el tiempo en el fin de semana largo.

Mendoza llega al cierre de la semana con un escenario meteorológico complejo, marcado por el aumento de la temperatura y la presencia de múltiples alertas en distintas zonas de la provincia, explicó en su pronóstico el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico indica una jornada con nubosidad variable y ascenso térmico, acompañada por vientos moderados del noreste. La mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 27°, en un día que se mantendrá estable durante gran parte de la jornada, pero que se volverá inestable con el paso de las horas.

Mendoza cierra la semana con una doble alerta Lo más relevante del día estará dado por las alertas vigentes. Por un lado, rige una alerta por viento Zonda que afectará al Valle de Uco y Malargüe. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se presentará con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este tipo de viento puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.

Si bien el pronóstico adelantó que el Gran Mendoza no se verá afectado por las alertas, si se espera vientos con efecto zonda.

mapa_alertas (4) El Valle de Uco y Malargüe se verán afectados por viento Zonda durante la jornada. SMN Por otra parte, también hay alertas por fuertes vientos en otras zonas de Mendoza. En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.