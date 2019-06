MDZArte: Ana María Peña; cuando pintar desemboca en lugares inimaginables

"No conozco la clave del éxito, pero sí conozco el arte. A lo que siempre me dediqué, lo que amo...", dice Ana María Peña. La artista plástica que pinta con sus manos, pero también con sus sentimientos reveló sus procesos creativos. "En mis obras hay luchas, batallas, desafíos", afirmó y concluyó: "Mis obras son un espejo del sentir".

¿Autodidacta o estudiada?

Hice talleres y cursos de arte.

¿Qué es el arte para vos?

Nació como una pasión y hoy es mi modo de expresión.

¿Qué expresa?

Vitalidad , espontaneidad , una forma de amar y sentir la vida.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

Desde niña pintaba constantemente, mis padres me llevaron al taller de pintura de Cristina Saile , taller al que concurrí durante 7 años. Allí descubrí que era lo mío.

¿Qué sentís cuando pintás?

Me siento feliz. Soy una privilegiada por que hago lo amo, me divierto, es una necesidad que me transporta a un estado de libertad. Lo hago a partir de una inmensa pasión.

¿Cómo te enfrentás a un lienzo blanco, a un material sin forma?

Enfrentó el lienzo sin dudas, con libertad y seguridad en mí misma.

¿Cuál es el primer paso que das en una hoja en blanco?

Elijo tres colores y voy.

Cuando mirás cuadros viejos tuyos, ¿te encontrás o ya no?

No me siento identificada con lo anterior (figurativo), por eso elegí la abstracción donde me siento más libre, no me siento condicionada .

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

Nunca me lo planteé, porque vivir del arte es un riesgo.

¿Se puede?

No lo sé.

¿Cuál es tu sueño

Mi sueño hoy es una realidad: yo pinto.

¿Te gusta mostrar lo qué hacés? ¿Cómo te llevás con el marketing?

Mostrar lo que hago es muy interesante, me encanta. Me llevo muy bien con el marketing.

¿Qué te inspira?

Me inspira mi propio interior que me conduce a mi taller donde me encuentro conmigo misma.

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Cuando empiezo siento una gran motivación, un desafío. Cuando lo termino una me lleva a la otra.

¿Cómo le ponés un valor a tu obra?

El valor de mis obras dependen de varios factores. La serie : “La línea de expresión 12 años” dedicada a mi hijo no tiene precio.

¿Quién valora más tu arte el mendocino o el turista?

El mendocino valora mi obra y cierto turismo también .

¿Dónde soñás con ver un cuadro tuyo?

Sueño con ver mis cuadros en espacios transitados.

¿Qué pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?

Ya los tengo son los dedicados a mí hijo.