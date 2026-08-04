McDonald's reafirma su compromiso con la calidad evolucionando la preparación de sus hamburguesas más icónicas

Bajo el concepto "Los clásicos de siempre, mejores que nunca", la compañía comparte sus nuevos estándares de preparación junto a sus proveedores argentinos para seguir ofreciendo la mejor experiencia en cada bocado.

En McDonald's, la calidad no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Por eso, Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald's en Argentina y en otros 19 países de América Latina y el Caribe, continúa perfeccionando cada detalle de sus productos más emblemáticos y comparte hoy los cambios incorporados en la preparación de sus hamburguesas más icónicas.

Bajo el concepto "Los clásicos de siempre, mejores que nunca", Big Mac, Cuarto de Libra (simple y doble), McNífica, las hamburguesas dobles y triples, McCrispy y las nuggets incorporan mejoras en sus ingredientes y en su preparación para lograr hamburguesas más calientes, más jugosas y más sabrosas, sin perder la esencia que las convirtió en las favoritas de millones de personas.

Entre los principales cambios se destacan panes más suaves y perfectamente tostados, elaborados con ingredientes naturales; carne 100% vacuna más jugosa gracias a nuevos procesos de cocción; cebolla incorporada directamente sobre la carne durante la cocción para potenciar su sabor; queso servido a la temperatura ideal para lograr un mejor derretido e ingredientes frescos cuidadosamente seleccionados para garantizar la máxima calidad.

"La calidad siempre fue parte del ADN de McDonald's y es un compromiso que revisamos y perfeccionamos constantemente. Esta evolución que se viene realizando en nuestros clásicos es el resultado del trabajo conjunto con nuestros proveedores y nuestros equipos en los restaurantes, cuidando cada detalle, desde el origen de los ingredientes hasta el momento en que cada hamburguesa llega a la mesa de nuestros clientes", señaló Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados.

Como parte de esta iniciativa, McDonald's invita a los clientes a reencontrarse con sus clásicos favoritos a través de una promoción exclusiva disponible en la App de McDonald's. A partir de hoy y hasta el 31 de agosto, los usuarios podrán ingresar a la aplicación y jugar para descubrir un descuento sorpresa de entre el 10% y el 70%. El beneficio podrá utilizarse en compras por Take Away o McDelivery realizadas desde la App que incluyan, como mínimo, un combo clásico mediano o grande. Cada usuario podrá acceder a un nuevo beneficio cada 96 horas, de lunes a viernes, de acuerdo con las bases y condiciones de la promoción.