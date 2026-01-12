Matar a Luis Rubiales: poder, fútbol y criminología

Un análisis crítico del libro de Luis Rubiales sobre poder, fútbol, medios y justicia, leído desde la criminología y las dinámicas del deporte español.

Nunca imaginé que me encontraría leyendo, sin poder parar, un ensayo que mezcla fútbol, corruptelas, complots, feminismo y tramas judiciales. Y, en el fondo, es lo que me encontré en el libro “Matar a Rubiales”, que en noviembre de 2025, Luis Rubiales – expresidente de la Federación Española de Fútbol–, publicó, en Última Línea Editorial.

A lo largo de sus 17 capítulos – número nada casual: éste fue el dorsal del Rubiales futbolista– desgrana una a una todas las controversias en que se ha visto implicado durante su presidencia en la Real Federación Española de Fútbol.

El libro tiene 17 capítulos, igual que su dorsal En este libro se presenta una férrea defensa de la honradez y el buen hacer del autor-protagonista. Se presenta como víctima de un complot que pretendía "Matar a Rubiales" empleando el lawfare y los medios de comunicación. Ataca a lo que denomina "cultura woke" y "ultrafeminismo" y trata de sostener que todas las irregularidades denunciadas ni le son imputables, ni son necesariamente irregularidades, ni él cometió ningún ilícito. Emplea un tono desenfadado pero que traslada al lector el funcionamiento de la sociedad y de la justicia en España, cuando un personaje relevante está envuelto, y cuando afecta al balompié.

Desde el prisma criminológico es interesante, especialmente en cuatro puntos:

Interés sociológico y sociojurídico: acierta al describir y señalar el gran poder que tiene el fútbol en nuestras sociedades, donde los futbolistas son referentes y modelos de éxito, los clubes transatlánticos económicos y sociales, y los dirigentes federativos pueden ostentar tanto o más poder que los políticos.

en nuestras sociedades, donde los son referentes y modelos de éxito, los clubes transatlánticos económicos y sociales, y los dirigentes federativos pueden ostentar tanto o más poder que los políticos. Perfiles y vivencias asociados: víctima, victimario, poder y poderoso. La pregunta: ¿Quién es quién y hace qué en el fútbol patrio? Luis Rubiales aporta su respuesta, permitiendo al observador dar forma a su valoración fundamentada de las personas que se han visto envueltas en los escándalos junto con él y las estructuras del poder en el fútbol .

aporta su respuesta, permitiendo al observador dar forma a su valoración fundamentada de las personas que se han visto envueltas en los escándalos junto con él y las estructuras del poder en el . Cultura organizacional y adhesión a la norma (formal e informal). ¿Se toleran o promueven en las organizaciones deportivas culturas de incumplimiento normativo y comportamientos que en otros ámbitos no se permitirían? ¿Puede un individuo ser completamente íntegro, mantener su integridad, y no cometer ninguna irregularidad en un entorno en que esto resulta perjudicial? Recordemos los escándalos delictivos en altos mandatarios de FIFA y UEFA, para poder interpretar que estas organizaciones pueden ser espacios criminógenos.

Medios de comunicación, percepción social y creación de opinión. ¿Existen intereses en los medios de comunicación deportivos y generalistas en presentar a algunos actores como héroes y a otros como villanos? Y, de ser así, ¿cómo afecta esto a las organizaciones deportivas y al actuar de sus integrantes? En este libro se presenta una férrea defensa de la honradez y el buen hacer del autor-protagonista. Luis Rubiales aporta su respuesta Una lectura crítica de este libro, bien escrito y organizado, puede resultar ilustrativa en muchos aspectos de interés criminológico: la criminología sistémica o la criminología empresarial nos ofrecen una visión, la criminología del deporte nos permite analizar el fenómeno en su conjunto. El libro es de interés porque se describen las sinergias en el seno de la federación, los intereses de los diversos actores del fútbol español, diversas controversias periodísticas y judiciales y su desarrollo hasta la resolución, y un enfoque analítico permite comprender el por qué de la actual situación del futbol español, enmarcado en el contexto sociopolítico en España. Y también permite abrir debate sobre las instituciones deportivas, la relación con la política, los intereses de los diversos actores y cómo los defienden, y el fútbol como entorno criminógeno.