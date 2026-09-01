Más adicionales por riesgo y destinos estratégicos: así cambia el esquema salarial de las fuerzas federales

El Gobierno nacional dispuso una serie de cambios en los regímenes de adicionales, suplementos y compensaciones para el personal de la Policía Federal Argentina, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal .

Uno de los principales cambios es la creación de nuevos suplementos destinados a reconocer tareas consideradas estratégicas, de alta complejidad o de especial riesgo.

El decreto establece el suplemento “Destino Estratégico de Operaciones” para el personal en actividad de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que participe de tareas operativas en zonas con altos índices de conflictividad.

El beneficio será determinado según el grado jerárquico y alcanzará, como máximo, al 16% del personal de cada fuerza. El Ministerio de Seguridad tendrá la facultad de definir los destinos y la cantidad de efectivos alcanzados.

Para el personal de Prefectura que integra la Unidad de Operaciones Policiales Especiales (UOPE) de la Agrupación Albatros , además, se creó el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales” . También podrá ser percibido por personal capacitado en Infantería que cumpla funciones dentro de esa agrupación.

A esto se suma un nuevo suplemento “Zona” para Gendarmería y Prefectura, destinado al personal que preste servicios en determinados puntos geográficos establecidos en los anexos del decreto.

En paralelo, el Gobierno derogó el suplemento de “Funciones de Prevención Barrial” que había sido creado para Gendarmería mediante el Decreto 491/2019.

Un adicional especial para la Policía Federal

Para la Policía Federal Argentina se creó el suplemento “Responsabilidad Profesional Sanidad”, destinado al personal profesional de sanidad que desempeñe tareas específicas de atención médica dentro de la Superintendencia de Bienestar.

El decreto destaca especialmente las funciones vinculadas con la atención de heridos de bala, politraumatismos graves y emergencias críticas.

Beneficio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también tendrá una nueva bonificación denominada “Destino de Alta Complejidad”.

El beneficio alcanzará al personal que se desempeñe en las Unidades Operacionales de Seguridad Preventiva de categorías A y B, correspondientes a los aeropuertos considerados de mayor complejidad.

El decreto menciona específicamente al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) y al Aeroparque Jorge Newbery, que concentran una parte sustancial del movimiento aéreo nacional e internacional.

Cambios importantes en el Servicio Penitenciario Federal

El decreto introduce varios cambios para el Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Entre ellos, crea el suplemento “Contacto con Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo”, destinado al personal que trabaja con internos incluidos en el sistema especial de gestión para personas privadas de libertad consideradas de alto riesgo.

También establece el suplemento “Alto Riesgo de Grupos Especiales”, destinado a quienes integran el Grupo Especial de Intervención (GEI) o unidades similares y participan de operaciones de alto riesgo.

Otro adicional creado es “Responsabilidad Profesional Sanidad del Servicio Penitenciario Federal”, destinado al personal profesional de salud que atienda a personas privadas de la libertad.

A su vez, se incorpora el suplemento “Control y Registro” para el personal especializado que integre el cuerpo dedicado a tareas de registro e inspección dentro de las unidades penitenciarias.

Seguridad adicional y recargo de servicios

Uno de los cambios más relevantes para los agentes penitenciarios es la habilitación del “Servicio de Seguridad Adicional”, que podrán realizar durante sus días francos.

Estos servicios podrán ser continuos o discontinuos y tendrán una duración de cuatro horas, con una extensión máxima de 30 minutos. El decreto establece que el personal podrá realizar hasta 180 horas mensuales, límite que también contempla los servicios extraordinarios realizados fuera del horario habitual.

Además, se crea la compensación “Recargo de Servicios” para quienes cumplan tareas extraordinarias fuera de su jornada normal.

El pago comenzará a computarse cuando esos servicios superen las tres horas diarias. Si el recargo supera las cinco horas, se establece un adicional del 100% sobre el valor correspondiente.

Nuevos valores para cadetes y aspirantes

El decreto también fija los haberes mensuales para los alumnos del Servicio Penitenciario Federal.

Desde ahora, el Cadete de Primer Año tendrá un haber mensual de $779.942,83, mientras que el Aspirante percibirá $894.362,74, además de los suplementos y compensaciones que correspondan según las condiciones establecidas.

Una reforma sobre adicionales y destinos

En los fundamentos de la norma, el Gobierno sostiene que las modificaciones forman parte de una reorganización administrativa y funcional de las fuerzas de seguridad, orientada a mejorar su eficiencia, profesionalización y capacidad operativa.

El decreto busca, en particular, adaptar los suplementos salariales a las nuevas funciones asignadas a las fuerzas federales y reconocer económicamente aquellas tareas que impliquen mayor riesgo, complejidad, especialización o despliegue territorial.

La norma establece que el gasto que demande la aplicación de estas medidas será atendido con los créditos correspondientes al Ministerio de Seguridad Nacional, mientras que la Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.